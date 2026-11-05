Δέσποινα Τοπάλη: Για την αύξηση των εμβολιασμών χρειάζεται στενή συνεργασία σχολείων, οικογενειών και επαγγελματιών υγείας



Τη σύνδεση σχολείου, επαγγελματιών υγείας και οικογένειας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά σε εμβόλια που δεν είναι ικανοποιητική ανέδειξε η Γενική Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, Δέσποινα Τοπάλη, μιλώντας στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.

«Θα μπορούσαμε να διασυνδέσουμε τις σχολικές δομές με ένα κέντρο υγείας αναφοράς και με έναν επισκέπτη υγείας της περιοχής ο οποίος θα ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη», ανέφερε συγκεκριμένα, προτείνοντας, μάλιστα, μήνυμα υπενθύμισης για εμβόλια στους γονείς μέσω των ψηφιακών εργαλείων.



«Εάν το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά και συνδεότανε με τα μητρώα εμβολιασμού και έφτανε ένα μήνυμα, μια υπενθύμιση στο γονέα και ενημερωνόταν και ο επαγγελματίας υγείας της περιοχής ο οποίος θα σπεύσει να απαντήσει να λύσει τις απορίες να ενημερώσει τον γονέα, μπορεί να συμβάλλουμε αποτελεσματικά», σημείωσε συγκεκριμένα η κυρία Τοπάλη.



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