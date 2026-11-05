Βάνα Παπαευαγγέλου: Μόνο 2 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου ιλαράς - Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση

Για πρώτη φορά η Ελλάδα διαθέτει αξιόπιστα και αναλυτικά δεδομένα για την εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, χάρη στη διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Όπως επισήμανε η κυρία Παπαευαγγέλου, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ακριβέστερη αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ σύντομα αναμένεται να υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία και για τους ενήλικες.Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε,ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι ειδικοί, με βάση τις προβλεπόμενες δόσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.Διαβάστε περισσότερα στο