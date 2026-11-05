Βάνα Παπαευαγγέλου: Μόνο 2 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου ιλαράς - Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση
Βάνα Παπαευαγγέλου: Μόνο 2 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου ιλαράς - Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση
Σημαντικά κενά στην εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, ιδιαίτερα στη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς, ανέδειξε η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou
Για πρώτη φορά η Ελλάδα διαθέτει αξιόπιστα και αναλυτικά δεδομένα για την εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, χάρη στη διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Όπως επισήμανε η κυρία Παπαευαγγέλου, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ακριβέστερη αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ σύντομα αναμένεται να υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία και για τους ενήλικες.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε, η εμβολιαστική κάλυψη στην ηλικία των 24 μηνών για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το 2018 έως το 2022 ανέρχεται στο 66,7%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι ειδικοί, με βάση τις προβλεπόμενες δόσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε, η εμβολιαστική κάλυψη στην ηλικία των 24 μηνών για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το 2018 έως το 2022 ανέρχεται στο 66,7%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι ειδικοί, με βάση τις προβλεπόμενες δόσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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