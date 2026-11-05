Φανή Λαδομένου: 1 στα 3 παιδιά δεν ολοκληρώνει εγκαίρως τον εμβολιασμό του – Τι πρέπει να αλλάξει
Φανή Λαδομένου: 1 στα 3 παιδιά δεν ολοκληρώνει εγκαίρως τον εμβολιασμό του – Τι πρέπει να αλλάξει
Τα εμβολιαστικά κενά δεν οφείλονται πάντα στην άρνηση των γονέων, αλλά συχνά σε πρακτικές δυσκολίες και αδυναμίες του συστήματος υγείας, επισήμανε η Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Φανή Λαδομένου, προτείνοντας ενεργητική παρακολούθηση των εμβολιασμών
Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει τον εμβολιασμό του, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει εγκαίρως τις προβλεπόμενες δόσεις. Το σημαντικό αυτό κενό στην εμβολιαστική κάλυψη ανέδειξε η Φανή Λαδομένου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, στο πάνελ «Παιδικός και εφηβικός εμβολιασμός: Οι προκλήσεις της νέας εποχής».
Η κυρία Λαδομένου υπογράμμισε ότι τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως δεν προέρχονται απαραίτητα από οικογένειες που αρνούνται τα εμβόλια. Αντίθετα, συχνά πρόκειται για γονείς που επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην εξεύρεση ραντεβού ή στην τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κυρία Λαδομένου υπογράμμισε ότι τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως δεν προέρχονται απαραίτητα από οικογένειες που αρνούνται τα εμβόλια. Αντίθετα, συχνά πρόκειται για γονείς που επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην εξεύρεση ραντεβού ή στην τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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