Γιάννης Παπαδομαρκάκης: Χαμηλό το ενδιαφέρον για τους σχολικούς νοσηλευτές – Καλύφθηκαν μόλις 81 από τις 162 θέσεις

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στην ημερίδα του ygeiamou.gr για τις ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών, την εμβολιαστική ενημέρωση και τη σημασία της πρόληψης στο σχολείο