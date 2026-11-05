Γιάννης Παπαδομαρκάκης: Χαμηλό το ενδιαφέρον για τους σχολικούς νοσηλευτές – Καλύφθηκαν μόλις 81 από τις 162 θέσεις
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Γιάννης Παπαδομαρκάκης Εμβολιασμοί Σχολικοί Νοσηλευτές

Γιάννης Παπαδομαρκάκης: Χαμηλό το ενδιαφέρον για τους σχολικούς νοσηλευτές – Καλύφθηκαν μόλις 81 από τις 162 θέσεις

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στην ημερίδα του ygeiamou.gr για τις ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών, την εμβολιαστική ενημέρωση και τη σημασία της πρόληψης στο σχολείο

Γιάννης Παπαδομαρκάκης: Χαμηλό το ενδιαφέρον για τους σχολικούς νοσηλευτές – Καλύφθηκαν μόλις 81 από τις 162 θέσεις
Μαρία Κοτοπούλη
Σημαντικές ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, καθώς από τις 162 θέσεις που ζητήθηκαν στην πρόσφατη φάση προσλήψεων καλύφθηκαν μόλις 81. Την εικόνα αυτή παρουσίασε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού των σχολικών νοσηλευτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το σχολείο μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρόληψης, αγωγής υγείας και ενημέρωσης των παιδιών και των εφήβων για τον εμβολιασμό.

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Μαρία Κοτοπούλη
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