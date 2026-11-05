Αθανασάκης: Τα εμβόλια δεν κάνουν δουλειά από τα ράφι, αλλά όταν δίνονται στους ανθρώπους

«Τα εμβόλια δεν κάνουν δουλειά από το ράφι, ούτε από τις αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών. Τα εμβόλια κάνουν δουλειά όταν δίνονται στους ανθρώπους». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, οΑναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συνόψισε μια κρίσιμη πρόκληση για τη δημόσια υγεία: Πώς θα διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια φτάνουν πραγματικά στους πολίτες που τα χρειάζονται;Μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, στο πάνελ «Εμβόλια: Πυλώνας ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ενός πλήρους εθνικού προγράμματος δεν αρκεί. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική με συγκεκριμένους στόχους εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο και πληθυσμιακή ομάδα, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξής τους.Διαβάστε περισσότερα στο