Αθανασάκης: Τα εμβόλια δεν κάνουν δουλειά από τα ράφι, αλλά όταν δίνονται στους ανθρώπους
Αθανασάκης: Τα εμβόλια δεν κάνουν δουλειά από τα ράφι, αλλά όταν δίνονται στους ανθρώπους
Τα εμβόλια αποτελούν κοινωνική υποδομή που ενισχύει την υγεία, την παραγωγικότητα και την ευημερία, τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, αναδεικνύοντας την υψηλή απόδοση της επένδυσης στον εμβολιασμό
«Τα εμβόλια δεν κάνουν δουλειά από το ράφι, ούτε από τις αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών. Τα εμβόλια κάνουν δουλειά όταν δίνονται στους ανθρώπους». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συνόψισε μια κρίσιμη πρόκληση για τη δημόσια υγεία: Πώς θα διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια φτάνουν πραγματικά στους πολίτες που τα χρειάζονται;
Μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, στο πάνελ «Εμβόλια: Πυλώνας ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ενός πλήρους εθνικού προγράμματος δεν αρκεί. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική με συγκεκριμένους στόχους εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο και πληθυσμιακή ομάδα, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, στο πάνελ «Εμβόλια: Πυλώνας ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ενός πλήρους εθνικού προγράμματος δεν αρκεί. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική με συγκεκριμένους στόχους εμβολιαστικής κάλυψης ανά εμβόλιο και πληθυσμιακή ομάδα, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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