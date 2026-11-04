Έφηβα παιδιά, 50χρονοι γονείς – Είναι αυτός ο λόγος που τα ζευγάρια απομακρύνονται στη μέση ηλικία;

Οι συγκρούσεις με τους εφήβους δεν είναι πάντα η πραγματική αιτία της έντασης - Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί τι μπορεί να συμβαίνει στη σχέση των γονιών στη μέση ηλικία