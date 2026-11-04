Έφηβα παιδιά, 50χρονοι γονείς – Είναι αυτός ο λόγος που τα ζευγάρια απομακρύνονται στη μέση ηλικία;
Έφηβα παιδιά, 50χρονοι γονείς – Είναι αυτός ο λόγος που τα ζευγάρια απομακρύνονται στη μέση ηλικία;
Οι συγκρούσεις με τους εφήβους δεν είναι πάντα η πραγματική αιτία της έντασης - Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί τι μπορεί να συμβαίνει στη σχέση των γονιών στη μέση ηλικία
Ένας έφηβος που κλείνει την πόρτα του δωματίου του, αντιδρά σε κάθε παρατήρηση ή αμφισβητεί διαρκώς τους γονείς του μπορεί εύκολα να θεωρηθεί η αιτία για την ένταση που επικρατεί στο σπίτι. Όταν, μάλιστα, οι δύο γονείς διαφωνούν για τα όρια, την πειθαρχία ή τον τρόπο αντιμετώπισης της συμπεριφοράς του, η σχέση τους μπορεί να αρχίσει να δοκιμάζεται.
Είναι όμως πράγματι ο έφηβος το πρόβλημα; Η Ann O’Brien, LCSW, MSc, ψυχοθεραπεύτρια ατομικής θεραπείας και θεραπείας ζεύγους, υποστηρίζει ότι πίσω από την ένταση μπορεί να κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Εστιάζοντας κυρίως σε ζευγάρια ηλικίας 45-55 ετών που βρίσκονται μαζί για περίπου 15 χρόνια ή περισσότερο, εξηγεί ότι η εφηβεία των παιδιών συχνά συμπίπτει με μια απαιτητική μετάβαση και στη ζωή των ίδιων των γονιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι όμως πράγματι ο έφηβος το πρόβλημα; Η Ann O’Brien, LCSW, MSc, ψυχοθεραπεύτρια ατομικής θεραπείας και θεραπείας ζεύγους, υποστηρίζει ότι πίσω από την ένταση μπορεί να κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Εστιάζοντας κυρίως σε ζευγάρια ηλικίας 45-55 ετών που βρίσκονται μαζί για περίπου 15 χρόνια ή περισσότερο, εξηγεί ότι η εφηβεία των παιδιών συχνά συμπίπτει με μια απαιτητική μετάβαση και στη ζωή των ίδιων των γονιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα