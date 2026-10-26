Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν είμαστε στη φύση – 5 οφέλη που εξηγεί η επιστήμη
Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν είμαστε στη φύση – 5 οφέλη που εξηγεί η επιστήμη
Από το στρες και τον ύπνο μέχρι το ανοσοποιητικό και το μικροβίωμα, η επιστήμη αρχίζει να αποκωδικοποιεί τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την ευεργετική επίδραση της φύσης στον οργανισμό
Το φθινόπωρο έχει ντύσει την ελληνική φύση με όλη τη χρωματική παλέτα του πορτοκαλί, του κίτρινου και του καφέ, σε μια πρόσκληση να μην την απολαύσουμε μόνο, αλλά και να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να μειώσουμε το άγχος. Το ότι η επαφή με τη φύση μάς κάνει καλό το αντιλαμβανόμαστε σχεδόν ενστικτωδώς. Εκείνο, όμως, που προσπαθεί πλέον να εξηγήσει η επιστήμη είναι τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο και το σώμα μας όταν βρισκόμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον.
Τις επιστημονικές εξηγήσεις πίσω από αυτή την επίδραση παρουσιάζει σε άρθρο της στο Psychology Today η Marianna Pogosyan, Ph.D., λέκτορας Πολιτισμικής Ψυχολογίας. Εδώ και χρόνια, διαφορετικές επιστημονικές θεωρίες συνδέουν την επαφή με τη φύση με την αποκατάσταση της προσοχής, την μείωση του στρες και τον βαθύ εξελικτικό δεσμό του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Τα νεότερα δεδομένα, όμως, επιχειρούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να εξηγήσουν μέσα από ποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς μπορεί να προκύπτουν αυτά τα οφέλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τις επιστημονικές εξηγήσεις πίσω από αυτή την επίδραση παρουσιάζει σε άρθρο της στο Psychology Today η Marianna Pogosyan, Ph.D., λέκτορας Πολιτισμικής Ψυχολογίας. Εδώ και χρόνια, διαφορετικές επιστημονικές θεωρίες συνδέουν την επαφή με τη φύση με την αποκατάσταση της προσοχής, την μείωση του στρες και τον βαθύ εξελικτικό δεσμό του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Τα νεότερα δεδομένα, όμως, επιχειρούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να εξηγήσουν μέσα από ποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς μπορεί να προκύπτουν αυτά τα οφέλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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