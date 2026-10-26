Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν είμαστε στη φύση – 5 οφέλη που εξηγεί η επιστήμη

Από το στρες και τον ύπνο μέχρι το ανοσοποιητικό και το μικροβίωμα, η επιστήμη αρχίζει να αποκωδικοποιεί τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την ευεργετική επίδραση της φύσης στον οργανισμό