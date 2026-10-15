Οι πολύτιμοι δείκτες υγείας στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε για το καλό μας
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Οι πολύτιμοι δείκτες υγείας στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε για το καλό μας

Από την πίεση και τη χοληστερόλη μέχρι το σάκχαρο και την περίμετρο μέσης, όλες οι μετρήσεις που μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας και να δώσουμε στην πρόληψη τη θέση που της αξίζει

Οι πολύτιμοι δείκτες υγείας στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε για το καλό μας
ygeiamou.gr team
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Πληκτρολογούμε κωδικούς, θυμόμαστε ημερομηνίες και τρέχουμε να προλάβουμε προθεσμίες. Οι αριθμοί οργανώνουν μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν, βέβαια, κάποιος μας ρωτήσει πότε ελέγξαμε τελευταία φορά την πίεσή μας, ίσως χρειαστεί να το σκεφτούμε. Μέσα στις υποχρεώσεις, η υγεία συχνά «περιμένει τη σειρά της», ιδιαίτερα όταν αισθανόμαστε καλά.

Η πρόληψη, όμως, χρειάζεται χώρο και χρόνο – πριν εμφανιστεί κάποια ενόχληση. Ορισμένοι δείκτες υγείας, από τις εργαστηριακές εξετάσεις μέχρι τις καθημερινές μας συνήθειες, προσφέρουν μια χρήσιμη αφετηρία. Το ζητούμενο δεν είναι να «κυνηγάμε» το τέλειο αλλά να κατανοούμε, μαζί με τον γιατρό μας, τι δείχνουν για εμάς και ποιες αλλαγές μπορούν να μας ωφελήσουν.

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ygeiamou.gr team
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