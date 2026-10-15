Οι πολύτιμοι δείκτες υγείας στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε για το καλό μας

Πληκτρολογούμε κωδικούς, θυμόμαστε ημερομηνίες και τρέχουμε να προλάβουμε προθεσμίες.Αν, βέβαια, κάποιος μας ρωτήσει πότε ελέγξαμε τελευταία φορά την πίεσή μας, ίσως χρειαστεί να το σκεφτούμε. Μέσα στις υποχρεώσεις, η υγεία συχνά «περιμένει τη σειρά της», ιδιαίτερα όταν αισθανόμαστε καλά., όμως, χρειάζεται χώρο και χρόνο – πριν εμφανιστεί κάποια ενόχληση.Το ζητούμενο δεν είναι να «κυνηγάμε» το τέλειο αλλά να κατανοούμε, μαζί με τον γιατρό μας, τι δείχνουν για εμάς και ποιες αλλαγές μπορούν να μας ωφελήσουν.Διαβάστε περισσότερα στο