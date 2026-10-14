Στένωση καρωτίδων: Η «σιωπηλή» απειλή που οδηγεί σε εγκεφαλικό – Πώς αντιμετωπίζεται
Στένωση καρωτίδων: Η «σιωπηλή» απειλή που οδηγεί σε εγκεφαλικό – Πώς αντιμετωπίζεται
Πότε γίνεται επικίνδυνη η στένωση των καρωτίδων, ποιος είναι ο ρόλος του triplex και πώς επιλέγεται η κατάλληλη θεραπεία - Ο κ. Φώτιος Μαρκάτης, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί
Η πρόληψη και η αποφυγή ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, μιας επιπλοκής που μπορεί να έχει επώδυνες έως και μοιραίες συνέπειες για τη ζωή ενός ανθρώπου, συνιστά μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής επιστήμης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και η θεαματική πρόοδος των τελευταίων ετών έχουν εξοπλίσει την αγγειοχειρουργική κοινότητα με σύγχρονα, ελάχιστα επεμβατικά και αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται παθήσεις η έγκαιρη διάγνωση των οποίων παραμένει σύνθετη, καθώς ενδέχεται να εξελίσσονται αθόρυβα και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και η θεαματική πρόοδος των τελευταίων ετών έχουν εξοπλίσει την αγγειοχειρουργική κοινότητα με σύγχρονα, ελάχιστα επεμβατικά και αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται παθήσεις η έγκαιρη διάγνωση των οποίων παραμένει σύνθετη, καθώς ενδέχεται να εξελίσσονται αθόρυβα και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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