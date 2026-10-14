Πόσο χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους στα σχολεία; Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος τους
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Πόσο χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους στα σχολεία; Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος τους

Οι σχολικοί ψυχολόγοι περιγράφουν τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και όσα χρειάζονται για να στηρίξουν αποτελεσματικότερα μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πόσο χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους στα σχολεία; Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος τους
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο Αναστάσιος Ματσόπουλος, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κρήτης., Προέδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας

Η στενωπός της πανδημίας COVID-19 μας έφερε όλους σε πρωτόγνωρες καταστάσεις αλλά επίσης ενεργοποίησε και χρόνο για σκέψη και αναστοχασμό. Στο πλαίσιο αυτού του αναστοχασμoύ μου, γεννήθηκε η ιδέα ότι και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ένα επαγγελματικό πλαίσιο μιας επιστημονικής εταιρείας με εξειδίκευση τη Σχολική Ψυχολογία, κάτι που ήταν ανύπαρκτο μέχρι τότε. Μετά από διαβούλευση με συναδέλφους στην ανώτατη εκπαίδευση (εντός και εκτός Ελλάδας) αλλά και με συναδέλφους μου στα σχολεία, αποφάσισα ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη καθυστερήσει να ξεκινήσει.

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ygeiamou.gr team
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