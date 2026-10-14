Βιταμίνη C: Μπορεί να «φρενάρει» τη λευχαιμία πριν εκδηλωθεί; Τι έδειξε νέα μελέτη
Βιταμίνη C: Μπορεί να «φρενάρει» τη λευχαιμία πριν εκδηλωθεί; Τι έδειξε νέα μελέτη
Κλινική δοκιμή εξετάζει έναν απρόσμενο ρόλο της βιταμίνης C σε αιματολογικές διαταραχές που μπορεί να εξελιχθούν σε λευχαιμία – Γιατί οι ερευνητές παραμένουν συγκρατημένοι
Μπορεί μια τόσο γνώριμη βιταμίνη, όπως η βιταμίνη C, να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο απέναντι στη λευχαιμία; Μια νέα κλινική δοκιμή στρέφει το ενδιαφέρον στη βιταμίνη όχι ως θεραπεία του καρκίνου, αλλά ως πιθανό μέσο παρέμβασης πολύ νωρίτερα, σε αιματολογικές διαταραχές που σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να εξελιχθούν σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML).
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά απαιτούν προσεκτική ανάγνωση, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ειδικότερα, η βιταμίνη C δεν ανέκοψε την ανάπτυξη των παθολογικών κλώνων των κυττάρων του αίματος, που αποτελούσε και το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης. Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν άλλες βιολογικές μεταβολές και ένα πιθανό όφελος στην επιβίωση, το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά απαιτούν προσεκτική ανάγνωση, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ειδικότερα, η βιταμίνη C δεν ανέκοψε την ανάπτυξη των παθολογικών κλώνων των κυττάρων του αίματος, που αποτελούσε και το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης. Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν άλλες βιολογικές μεταβολές και ένα πιθανό όφελος στην επιβίωση, το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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