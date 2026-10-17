Γιατί αρρωσταίνουμε το φθινόπωρο; Φταίει που «αλλάζει ο καιρός»; Οι 5 λόγοι σύμφωνα με τους ειδικούς

Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα κρυολογήματα και οι ιώσεις επιστρέφουν δυναμικά. Φταίει όμως πραγματικά το κρύο; Μια γιατρός εξηγεί τι μας κάνει πιο ευάλωτους και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο