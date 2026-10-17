Γιατί αρρωσταίνουμε το φθινόπωρο; Φταίει που «αλλάζει ο καιρός»; Οι 5 λόγοι σύμφωνα με τους ειδικούς
Γιατί αρρωσταίνουμε το φθινόπωρο; Φταίει που «αλλάζει ο καιρός»; Οι 5 λόγοι σύμφωνα με τους ειδικούς
Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα κρυολογήματα και οι ιώσεις επιστρέφουν δυναμικά. Φταίει όμως πραγματικά το κρύο; Μια γιατρός εξηγεί τι μας κάνει πιο ευάλωτους και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο
Βήχας στο γραφείο, φτερνίσματα στο μετρό, παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο με συνάχι. Κάθε φθινόπωρο το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Μαζί με τις πρώτες ψυχρές ημέρες, κάνουν την εμφάνισή τους και οι εποχικές λοιμώξεις.
Γιατί όμως αρρωσταίνουμε συχνότερα αυτή την περίοδο; Η δρ. Nikki Ramskill, γενική ιατρός και ιδρύτρια της The Female Health Doctor Clinic, εξηγεί στον Independent ότι δεν ευθύνεται αποκλειστικά το κρύο. Η απάντηση βρίσκεται στον συνδυασμό πέντε παραγόντων.
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Γιατί όμως αρρωσταίνουμε συχνότερα αυτή την περίοδο; Η δρ. Nikki Ramskill, γενική ιατρός και ιδρύτρια της The Female Health Doctor Clinic, εξηγεί στον Independent ότι δεν ευθύνεται αποκλειστικά το κρύο. Η απάντηση βρίσκεται στον συνδυασμό πέντε παραγόντων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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