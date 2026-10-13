Βιοδείκτες: Η εξέταση που μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία δεν μπορεί να περιμένει
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Βιοδείκτες Καρκίνος Ογκολογικοί ασθενείς

Βιοδείκτες: Η εξέταση που μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία δεν μπορεί να περιμένει

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το ΦΕΚ για την τιμολόγηση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών, το ζητούμενο παραμένει η πραγματική πρόσβαση των ασθενών

Βιοδείκτες: Η εξέταση που μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία δεν μπορεί να περιμένει
ygeiamou.gr team
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Για έναν άνθρωπο που έχει μόλις διαγνωστεί με καρκίνο, το ερώτημα είναι άμεσο και επιτακτικό για τον γιατρό του: «Ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για τον/την ασθενή μου;». Η απάντηση εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο της νόσου, τη γενική κατάσταση της υγείας του και, σε πολλές περιπτώσεις, από συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου. Εκεί ακριβώς αποκτούν καθοριστικό ρόλο οι βιοδείκτες.

Ωστόσο, ανάμεσα στην επιστημονική δυνατότητα και στην καθημερινότητα των ασθενών εξακολουθούν να παρεμβάλλονται διοικητικές εκκρεμότητες. Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Β΄ 5627/20.10.2025 για την τιμολόγηση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών, η εφαρμογή της αποζημίωσής τους παραμένει ανολοκλήρωτη. Πρόκειται για εξετάσεις των οποίων η σχετική εκκρεμότητα ανάγεται από το 2014.

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ygeiamou.gr team
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