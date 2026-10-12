Τι μαρτυρά η «γερασμένη» φωνή για τον κίνδυνο άνοιας

Μελέτη σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους εξέτασε ένα «ρολόι ομιλίας» που εκτιμά την ηλικία του εγκεφάλου από τη φωνή και τον λόγο - Τι έδειξαν οι διαφορές σε άτομα με Αλτσχάιμερ και μετωποκροταφική άνοια