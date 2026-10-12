Τι μαρτυρά η «γερασμένη» φωνή για τον κίνδυνο άνοιας
Τι μαρτυρά η «γερασμένη» φωνή για τον κίνδυνο άνοιας
Μελέτη σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους εξέτασε ένα «ρολόι ομιλίας» που εκτιμά την ηλικία του εγκεφάλου από τη φωνή και τον λόγο - Τι έδειξαν οι διαφορές σε άτομα με Αλτσχάιμερ και μετωποκροταφική άνοια
Ο ρυθμός με τον οποίο μιλάμε, οι παύσεις και οι λέξεις που επιλέγουμε ενδέχεται να μεταφέρουν πληροφορίες για την υγεία του εγκεφάλου μας. Νέα μελέτη εξετάζει αυτή τη δυνατότητα μέσα από ένα «ρολόι ομιλίας» (“speech clock”): ένα υπολογιστικό εργαλείο που αναλύει ηχογραφήσεις και εκτιμά την ηλικία του ομιλητή.
Στα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ ή μετωποκροταφική άνοια, το μοντέλο έτεινε να αποδίδει ηλικία μεγαλύτερη από την πραγματική, με εντονότερες αποκλίσεις σε σύγκριση με τους γνωστικά υγιείς συμμετέχοντες. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Science Advances και, όπως παρουσιάζει το StudyFinds, διερευνά αν ο τρόπος που μιλάμε μπορεί να προσφέρει έναν προσιτό δείκτη της γνωστικής μας κατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ ή μετωποκροταφική άνοια, το μοντέλο έτεινε να αποδίδει ηλικία μεγαλύτερη από την πραγματική, με εντονότερες αποκλίσεις σε σύγκριση με τους γνωστικά υγιείς συμμετέχοντες. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Science Advances και, όπως παρουσιάζει το StudyFinds, διερευνά αν ο τρόπος που μιλάμε μπορεί να προσφέρει έναν προσιτό δείκτη της γνωστικής μας κατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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