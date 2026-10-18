Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου
Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου
Στα 48 του χρόνια ο καθηγητής Πνευμονολογίας Kevin Mortimer έμαθε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη - Τρία χρόνια αργότερα η νόσος δεν είναι ανιχνεύσιμη στις εξετάσεις του
Ήταν γιατρός -και μάλιστα καθηγητής Πνευμονολογίας. Είχε περάσει χρόνια φροντίζοντας ασθενείς. Ώσπου, στα 48 του χρόνια, ο Kevin Mortimer βρέθηκε ξαφνικά στην άλλη πλευρά, εκείνη του ασθενούς, ακούγοντας μια από τις δυσκολότερες διαγνώσεις.
Ο πνευμονολόγος στο Aintree University Hospital του Λίβερπουλ διαγνώστηκε το 2024 με καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά και στους πνεύμονες. Η νόσος χαρακτηρίστηκε μη ιάσιμη και το αρχικό θεραπευτικό πλάνο ήταν παρηγορικό. Σήμερα, όμως, περίπου τρία χρόνια μετά τη διάγνωση, οι εξετάσεις του δεν ανιχνεύουν καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο πνευμονολόγος στο Aintree University Hospital του Λίβερπουλ διαγνώστηκε το 2024 με καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά και στους πνεύμονες. Η νόσος χαρακτηρίστηκε μη ιάσιμη και το αρχικό θεραπευτικό πλάνο ήταν παρηγορικό. Σήμερα, όμως, περίπου τρία χρόνια μετά τη διάγνωση, οι εξετάσεις του δεν ανιχνεύουν καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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