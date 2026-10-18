Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου

Στα 48 του χρόνια ο καθηγητής Πνευμονολογίας Kevin Mortimer έμαθε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη - Τρία χρόνια αργότερα η νόσος δεν είναι ανιχνεύσιμη στις εξετάσεις του