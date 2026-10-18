Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου
YGEIAMOU.GR
Ανοσοθεραπεία Καρκίνος Προστάτη Χημειοθεραπεία

Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου

Στα 48 του χρόνια ο καθηγητής Πνευμονολογίας Kevin Mortimer έμαθε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη - Τρία χρόνια αργότερα η νόσος δεν είναι ανιχνεύσιμη στις εξετάσεις του

Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου
Μαρία Κοτοπούλη
Ήταν γιατρός -και μάλιστα καθηγητής Πνευμονολογίας. Είχε περάσει χρόνια φροντίζοντας ασθενείς. Ώσπου, στα 48 του χρόνια, ο Kevin Mortimer βρέθηκε ξαφνικά στην άλλη πλευρά, εκείνη του ασθενούς, ακούγοντας μια από τις δυσκολότερες διαγνώσεις.

Ο πνευμονολόγος στο Aintree University Hospital του Λίβερπουλ διαγνώστηκε το 2024 με καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά και στους πνεύμονες. Η νόσος χαρακτηρίστηκε μη ιάσιμη και το αρχικό θεραπευτικό πλάνο ήταν παρηγορικό. Σήμερα, όμως, περίπου τρία χρόνια μετά τη διάγνωση, οι εξετάσεις του δεν ανιχνεύουν καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης