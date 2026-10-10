SOS από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας: Γιατί κινδυνεύει η συνέχιση της λειτουργίας τους

Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος παρέχει υπηρεσίες επί σαράντα έτη, μέσα από 35 δομές σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας: Φθιώτιδα, Έβρο–Ροδόπη, Φωκίδα και Αττική.Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, επισημαίνει τον ορατό και άμεσο κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και τις σοβαρές συνέπειες που αυτός συνεπάγεται για τους ασθενείς και τους εργαζομένους.Διαβάστε περισσότερα στο