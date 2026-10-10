Μεγάλη η πίεση και ο φόρτος για 1 στους 2 εργαζόμενους στην Ελλάδα

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ψυχική υγεία στην εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την ανάγκη για πιο υγιείς και ισορροπημένες συνθήκες εργασίας. Η καθημερινή πίεση, οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις και οι πολύωρες μετακινήσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, καθιστώντας την αναζήτηση πιο ευέλικτων τρόπων εργασίας ολοένα σημαντικότερη.Σύμφωνα με την έρευνα OSH Pulse 2025 του EU-OSHA, το 29% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δήλωσε ότι, κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, αντιμετώπισε άγχος, κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία του. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα, το 57% των εργαζομένων αναφέρει έντονη χρονική πίεση ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, έναντι 44% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Παράλληλα, το 49% δηλώνει ότι η εργασία του προκάλεσε ή επιδείνωσε προβλήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη ή οι αγχώδεις διαταραχές.Διαβάστε περισσότερα στο