Γρίπη: Τι έδειξε η περυσινή περίοδος και τι αναμένεται φέτος – Ποιο στέλεχος κυριαρχεί στο Νότιο Ημισφαίριο
Γρίπη: Τι έδειξε η περυσινή περίοδος και τι αναμένεται φέτος – Ποιο στέλεχος κυριαρχεί στο Νότιο Ημισφαίριο
Η γρίπη Α(Η3) να επικρατεί, ενώ η Covid-19 παρουσίασε ήπια δραστηριότητα και μειωμένους θανάτους και διασωληνώσεις την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ
*Γράφουν οι : Καλλιόπη Παπαδήμα, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Αναπνευστικών Λοιμώξεων, ΕΟΔΥ
Κασσιανή Γκολφινοπούλου, RN, MPH, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης, ΕΟΔΥ
Στέλλα Βορρέ, Παιδίατρος, MD, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
Αθηνά Κολόη, Παιδίατρος, MD, MSc
Με την έναρξη της νέας περιόδου αναπνευστικών λοιμώξεων, ο ΕΟΔΥ παρουσιάζει την εικόνα της γρίπης, της Covid-19 και του RSV κατά την περίοδο 2025-2026, τα νεότερα δεδομένα από το Νότιο Ημισφαίριο –όπου επικράτησε η γρίπη Α(H3)– και τα βασικά μέτρα πρόληψης κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, εξηγεί πώς παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών και η σοβαρότητα των λοιμώξεων στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.
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Κασσιανή Γκολφινοπούλου, RN, MPH, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης, ΕΟΔΥ
Στέλλα Βορρέ, Παιδίατρος, MD, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
Αθηνά Κολόη, Παιδίατρος, MD, MSc
Με την έναρξη της νέας περιόδου αναπνευστικών λοιμώξεων, ο ΕΟΔΥ παρουσιάζει την εικόνα της γρίπης, της Covid-19 και του RSV κατά την περίοδο 2025-2026, τα νεότερα δεδομένα από το Νότιο Ημισφαίριο –όπου επικράτησε η γρίπη Α(H3)– και τα βασικά μέτρα πρόληψης κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, εξηγεί πώς παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών και η σοβαρότητα των λοιμώξεων στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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