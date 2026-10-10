Γρίπη: Τι έδειξε η περυσινή περίοδος και τι αναμένεται φέτος – Ποιο στέλεχος κυριαρχεί στο Νότιο Ημισφαίριο

*Γράφουν οι : Καλλιόπη Παπαδήμα, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Αναπνευστικών Λοιμώξεων, ΕΟΔΥΚασσιανή Γκολφινοπούλου, RN, MPH, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης, ΕΟΔΥΣτέλλα Βορρέ, Παιδίατρος, MD, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσημάτων που προλαμβάνονται με ΕμβολιασμόΑθηνά Κολόη, Παιδίατρος, MD, MScΜε την έναρξη της νέας περιόδου αναπνευστικών λοιμώξεων, ο ΕΟΔΥ παρουσιάζει την εικόνα της γρίπης, της Covid-19 και του RSV κατά την περίοδο 2025-2026, τα νεότερα δεδομένα από το Νότιο Ημισφαίριο –όπου επικράτησε η γρίπη Α(H3)– και τα βασικά μέτρα πρόληψης κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, εξηγεί πώς παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών και η σοβαρότητα των λοιμώξεων στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.Διαβάστε περισσότερα στο