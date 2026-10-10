Γονείς: Το λάθος στην ανατροφή που πληγώνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών
Γονείς: Το λάθος στην ανατροφή που πληγώνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών
Η αυταρχική πειθαρχία, η επιθετική γλώσσα και η έλλειψη συναισθηματικής στήριξης μπορεί να αφήσουν βαθύ αποτύπωμα στην ψυχική υγεία των παιδιών
Όπως σε όλες τις σχέσεις, έτσι και σε αυτή μεταξύ γονέα και παιδιού υπάρχει ενίοτε θυμός, έντονες διαφωνίες, τσακωμοί. Όταν όμως αυτό δεν συμβαίνει μερικές φορές αλλά καθημερινά, η κατάσταση γίνεται προβληματική.
Όσον αφορά τις συνέπειες μίας τέτοιας σχέσης για τα παιδιά, μια πρόσφατη μελέτη από την Κίνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σκληρή, αυταρχική ανατροφή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων και επιθετικής συμπεριφοράς στους ανηλίκους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όσον αφορά τις συνέπειες μίας τέτοιας σχέσης για τα παιδιά, μια πρόσφατη μελέτη από την Κίνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σκληρή, αυταρχική ανατροφή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων και επιθετικής συμπεριφοράς στους ανηλίκους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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