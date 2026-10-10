Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα

Μια σπάνια γενετική μετάλλαξη έγινε ο «οδηγός» για τη δημιουργία μιας απολύτως εξατομικευμένης θεραπείας σε ασθενή με ALS - Τα πρώτα αποτελέσματα ανοίγουν νέους δρόμους για την ιατρική ακριβείας