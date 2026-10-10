Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα
Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα
Μια σπάνια γενετική μετάλλαξη έγινε ο «οδηγός» για τη δημιουργία μιας απολύτως εξατομικευμένης θεραπείας σε ασθενή με ALS - Τα πρώτα αποτελέσματα ανοίγουν νέους δρόμους για την ιατρική ακριβείας
Θα μπορούσε ένα φάρμακο να σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και τη γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη νόσο του; Μια πρωτοποριακή μελέτη δείχνει πόσο κοντά έχει φτάσει η επιστήμη σε αυτό το σενάριο της εξατομικευμένης ιατρικής.
Ειδικότερα, ερευνητές από τη Mayo Clinic ανέπτυξαν μια πειραματική, εξατομικευμένη θεραπεία για ασθενή με μια εξαιρετικά σπάνια γενετική μορφή πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης (ALS). Μετά τις πρώτες έξι δόσεις, ένας σημαντικός βιοδείκτης νευρωνικής βλάβης μειώθηκε έως και κατά 50%, ενώ δείκτες της αναπνευστικής, γνωστικής και σωματικής λειτουργίας παρέμειναν σταθεροί ή παρουσίασαν μικρή βελτίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδικότερα, ερευνητές από τη Mayo Clinic ανέπτυξαν μια πειραματική, εξατομικευμένη θεραπεία για ασθενή με μια εξαιρετικά σπάνια γενετική μορφή πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης (ALS). Μετά τις πρώτες έξι δόσεις, ένας σημαντικός βιοδείκτης νευρωνικής βλάβης μειώθηκε έως και κατά 50%, ενώ δείκτες της αναπνευστικής, γνωστικής και σωματικής λειτουργίας παρέμειναν σταθεροί ή παρουσίασαν μικρή βελτίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα