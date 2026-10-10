Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα
YGEIAMOU.GR
ALS ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) Σπάνιες Παθήσεις

Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα

Μια σπάνια γενετική μετάλλαξη έγινε ο «οδηγός» για τη δημιουργία μιας απολύτως εξατομικευμένης θεραπείας σε ασθενή με ALS - Τα πρώτα αποτελέσματα ανοίγουν νέους δρόμους για την ιατρική ακριβείας

Εξατομικευμένη θεραπεία μείωσε κατά 50% τη νευρική βλάβη σε ασθενή με ALS – Ένα υποσχόμενο πείραμα
Μαρία Κοτοπούλη
Θα μπορούσε ένα φάρμακο να σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και τη γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη νόσο του; Μια πρωτοποριακή μελέτη δείχνει πόσο κοντά έχει φτάσει η επιστήμη σε αυτό το σενάριο της εξατομικευμένης ιατρικής.

Ειδικότερα, ερευνητές από τη Mayo Clinic ανέπτυξαν μια πειραματική, εξατομικευμένη θεραπεία για ασθενή με μια εξαιρετικά σπάνια γενετική μορφή πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης (ALS). Μετά τις πρώτες έξι δόσεις, ένας σημαντικός βιοδείκτης νευρωνικής βλάβης μειώθηκε έως και κατά 50%, ενώ δείκτες της αναπνευστικής, γνωστικής και σωματικής λειτουργίας παρέμειναν σταθεροί ή παρουσίασαν μικρή βελτίωση.

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Μαρία Κοτοπούλη
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