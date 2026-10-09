Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα
Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα
Πότε αποτελεί πραγματικά πρόβλημα η κιρσοκήλη και ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από τη θεραπεία της;
Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκτήσει παιδί και η εγκυμοσύνη δεν έρχεται, η διερεύνηση συχνά επικεντρώνεται αρχικά στη γυναίκα. Στην πραγματικότητα, όμως, η γονιμότητα είναι υπόθεση και των δύο συντρόφων. Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε γυναικείο ή ανδρικό παράγοντα, σε συνδυασμό και των δύο ή να παραμένει ανεξήγητη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου ένας στους έξι ανθρώπους αντιμετωπίζει υπογονιμότητα κάποια στιγμή στη ζωή του.
Ένας από τους συχνότερους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανδρική γονιμότητα είναι η κιρσοκήλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένας από τους συχνότερους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανδρική γονιμότητα είναι η κιρσοκήλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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