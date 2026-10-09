Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα

Πότε αποτελεί πραγματικά πρόβλημα η κιρσοκήλη και ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από τη θεραπεία της;