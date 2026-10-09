Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα
YGEIAMOU.GR
Αθανάσιος Δελλής Υπογονιμότητα Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα

Πότε αποτελεί πραγματικά πρόβλημα η κιρσοκήλη και ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από τη θεραπεία της;

Κιρσοκήλη: Ο πιο συχνός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα
ygeiamou.gr team
Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκτήσει παιδί και η εγκυμοσύνη δεν έρχεται, η διερεύνηση συχνά επικεντρώνεται αρχικά στη γυναίκα. Στην πραγματικότητα, όμως, η γονιμότητα είναι υπόθεση και των δύο συντρόφων. Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε γυναικείο ή ανδρικό παράγοντα, σε συνδυασμό και των δύο ή να παραμένει ανεξήγητη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου ένας στους έξι ανθρώπους αντιμετωπίζει υπογονιμότητα κάποια στιγμή στη ζωή του.

Ένας από τους συχνότερους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανδρική γονιμότητα είναι η κιρσοκήλη.

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ygeiamou.gr team
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