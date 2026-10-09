Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές
Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές
Πάνω από 236.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζούσαν με άνοια στη χώρα το 2025 - Οι προβολές για το 2050 και η οικονομική αποτίμηση της φροντίδας
Στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναλογία ανθρώπων που ζουν με άνοια βρίσκεται η Ελλάδα. Περισσότεροι από 236.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι επηρεάζονταν το 2025, ενώ έως το 2050 ο αριθμός προβλέπεται να ξεπεράσει τις 334.000.
Πίσω από αυτή την αύξηση διαγράφεται μια εξίσου απαιτητική πρόκληση: περισσότερες ανάγκες καθημερινής υποστήριξης, σε μια χώρα όπου η οικογένεια επωμίζεται ήδη μεγάλο μέρος της φροντίδας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω από αυτή την αύξηση διαγράφεται μια εξίσου απαιτητική πρόκληση: περισσότερες ανάγκες καθημερινής υποστήριξης, σε μια χώρα όπου η οικογένεια επωμίζεται ήδη μεγάλο μέρος της φροντίδας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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