Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές

Πάνω από 236.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζούσαν με άνοια στη χώρα το 2025 - Οι προβολές για το 2050 και η οικονομική αποτίμηση της φροντίδας