Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές
YGEIAMOU.GR
Άνοια Νόσος Αλτσχάιμερ Φροντιστές

Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές

Πάνω από 236.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζούσαν με άνοια στη χώρα το 2025 - Οι προβολές για το 2050 και η οικονομική αποτίμηση της φροντίδας

Άνοια: Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ – Η αφόρητη οικονομική πίεση σε οικογένειες και φροντιστές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναλογία ανθρώπων που ζουν με άνοια βρίσκεται η Ελλάδα. Περισσότεροι από 236.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι επηρεάζονταν το 2025, ενώ έως το 2050 ο αριθμός προβλέπεται να ξεπεράσει τις 334.000.

Πίσω από αυτή την αύξηση διαγράφεται μια εξίσου απαιτητική πρόκληση: περισσότερες ανάγκες καθημερινής υποστήριξης, σε μια χώρα όπου η οικογένεια επωμίζεται ήδη μεγάλο μέρος της φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης