Η δύσκολη «εξίσωση» της νικοτίνης: Λιγότερη βλάβη για τους καπνιστές, προστασία για τους ανηλίκους

Τα νεότερα προϊόντα νικοτίνης αλλάζουν το τοπίο του καπνίσματος και φέρνουν τη δημόσια υγεία μπροστά σ' ένα δύσκολο δίλημμα: Πώς προστατεύουμε τους ανηλίκους από την έναρξη της χρήσης, χωρίς να εξισώνουμε όλες τις μορφές κατανάλωσης νικοτίνης ως προς τον κίνδυνο για τους ήδη καπνιστές; Το 9th Summit on Tobacco Harm Reduction ανέδειξε όσα γνωρίζουμε σήμερα – αλλά και τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά