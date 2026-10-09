Η δύσκολη «εξίσωση» της νικοτίνης: Λιγότερη βλάβη για τους καπνιστές, προστασία για τους ανηλίκους
YGEIAMOU.GR
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Η δύσκολη «εξίσωση» της νικοτίνης: Λιγότερη βλάβη για τους καπνιστές, προστασία για τους ανηλίκους

Τα νεότερα προϊόντα νικοτίνης αλλάζουν το τοπίο του καπνίσματος και φέρνουν τη δημόσια υγεία μπροστά σ' ένα δύσκολο δίλημμα: Πώς προστατεύουμε τους ανηλίκους από την έναρξη της χρήσης, χωρίς να εξισώνουμε όλες τις μορφές κατανάλωσης νικοτίνης ως προς τον κίνδυνο για τους ήδη καπνιστές; Το 9th Summit on Tobacco Harm Reduction ανέδειξε όσα γνωρίζουμε σήμερα – αλλά και τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η δύσκολη «εξίσωση» της νικοτίνης: Λιγότερη βλάβη για τους καπνιστές, προστασία για τους ανηλίκους
Βίκυ Βενιού
Το τοπίο του καπνίσματος αλλάζει. Το συμβατικό τσιγάρο δεν είναι πλέον η μοναδική πηγή νικοτίνης: Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και σακουλάκια νικοτίνης έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, στην οποία το ερώτημα δεν περιορίζεται πλέον στο «καπνίζεις ή δεν καπνίζεις;», αλλά «τι καπνίζεις;» και «είναι όλα τα προϊόντα εξίσου επιβλαβή;».

Κι αν όχι, πώς μπορεί αυτή η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των σημερινών καπνιστών, χωρίς να ενθαρρύνει μια νέα γενιά χρηστών νικοτίνης;

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Βίκυ Βενιού
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