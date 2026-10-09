Το παράδειγμα της Καλύμνου: Πώς οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν επεμβάσεις χωρίς να πηγαίνουν στη Ρόδο
Το παράδειγμα της Καλύμνου: Πώς οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν επεμβάσεις χωρίς να πηγαίνουν στη Ρόδο
Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να μετακινεί χειρουργικές ομάδες σε περιφερειακά νοσοκομεία, όπως έγινε πρόσφατα στην Κάλυμνο, ώστε να μειώνονται οι αναμονές και η ανάγκη μετακίνησης των ασθενών
Σε μια νέα μεταρρύθμιση για αξιοποίηση των υποδομών των περιφερειακών νοσοκομείων και ταυτόχρονα τη μείωση αναμονών για χειρουργείο κατοίκων της Περιφέρειας και των νησιών προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Έχοντας ως «πιλότο» το νοσοκομείο της Καλύμνου και τις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εκεί, το Υπουργείο σχεδιάζει επέκταση της νέας πρωτοβουλίας σε όλη την Ελλάδα.
Τι ακριβώς έγινε στην Κάλυμνο; Το νοσοκομείο έχει την υποδομή να στηρίξει τη διενέργεια χειρουργείων, ωστόσο δε διαθέτει την επαρκή στελέχωση ώστε να πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό οι επεμβάσεις. Έτσι, οι ασθενείς που χρειάζονταν χειρουργείο μετακινούνταν στο κοντινότερο μεγάλο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε εκείνο της Ρόδου.
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Τι ακριβώς έγινε στην Κάλυμνο; Το νοσοκομείο έχει την υποδομή να στηρίξει τη διενέργεια χειρουργείων, ωστόσο δε διαθέτει την επαρκή στελέχωση ώστε να πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό οι επεμβάσεις. Έτσι, οι ασθενείς που χρειάζονταν χειρουργείο μετακινούνταν στο κοντινότερο μεγάλο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε εκείνο της Ρόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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