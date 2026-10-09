Pills Art Project: Όταν η τέχνη βελτιώνει την προσήλωση στη θεραπεία
Pills Art Project: Όταν η τέχνη βελτιώνει την προσήλωση στη θεραπεία
Η γιατρός και εικαστικός, κυρία Ελένη Ιωαννίδου χρησιμοποιεί ληγμένα χάπια ως υλικό τέχνης, μετατρέποντάς τα σε εικόνες που αναδεικνύουν τη σημασία της προσήλωσης στη θεραπεία
Η πρόληψη των χρόνιων παθήσεων δεν τελειώνει μετά την επίσκεψη σε ένα ιατρείο. Αποτελεί μια καθημερινή στάση ζωής. Ειδικά στην περίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η προσήλωση στις οδηγίες του γιατρού και στην φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της υγείας ενός ασθενή.
Κι όμως, η καθημερινότητα δυστυχώς είναι πολύ συχνά διαφορετική. Μια δόση ξεχάστηκε, μια αγωγή διακόπηκε, ένα φάρμακο δε λήφθηκε όπως είχε συνταγογραφηθεί. Η χαμηλή προσήλωση στη θεραπεία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και επιβαρύνει όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κι όμως, η καθημερινότητα δυστυχώς είναι πολύ συχνά διαφορετική. Μια δόση ξεχάστηκε, μια αγωγή διακόπηκε, ένα φάρμακο δε λήφθηκε όπως είχε συνταγογραφηθεί. Η χαμηλή προσήλωση στη θεραπεία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και επιβαρύνει όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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