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Pills Art Project: Όταν η τέχνη βελτιώνει την προσήλωση στη θεραπεία
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Servier Hellas Ελένη Ιωαννίδου Πρόληψη

Pills Art Project: Όταν η τέχνη βελτιώνει την προσήλωση στη θεραπεία

Η γιατρός και εικαστικός, κυρία Ελένη Ιωαννίδου χρησιμοποιεί ληγμένα χάπια ως υλικό τέχνης, μετατρέποντάς τα σε εικόνες που αναδεικνύουν τη σημασία της προσήλωσης στη θεραπεία

Pills Art Project: Όταν η τέχνη βελτιώνει την προσήλωση στη θεραπεία
ygeiamou.gr team
Η πρόληψη των χρόνιων παθήσεων δεν τελειώνει μετά την επίσκεψη σε ένα ιατρείο. Αποτελεί μια καθημερινή στάση ζωής. Ειδικά στην περίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η προσήλωση στις οδηγίες του γιατρού και στην φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της υγείας ενός ασθενή.

Κι όμως, η καθημερινότητα δυστυχώς είναι πολύ συχνά διαφορετική. Μια δόση ξεχάστηκε, μια αγωγή διακόπηκε, ένα φάρμακο δε λήφθηκε όπως είχε συνταγογραφηθεί. Η χαμηλή προσήλωση στη θεραπεία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και επιβαρύνει όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά.

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ygeiamou.gr team
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