«Στα 50 δεν ωφελεί να νοσταλγούμε το σώμα που είχαμε στα 25» – Μια καθηγήτρια μιλά στο ygeiamou για τα κιλά της εμμηνόπαυσης
«Στα 50 δεν ωφελεί να νοσταλγούμε το σώμα που είχαμε στα 25» – Μια καθηγήτρια μιλά στο ygeiamou για τα κιλά της εμμηνόπαυσης
Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι γυναίκες για μια πιο ομαλή μετάβαση στην εμμηνόπαυση με καλύτερη διαχείριση τόσο των εξάψεων όσο και της ενοχλητικής πρόσληψης βάρους; Το ygeiamou συνομιλεί με την φινλανδή καθηγήτρια γυναικολογίας dr Emilia Huvinen στο περιθώριο του φετινου EASD στο Μιλάνο
Γιατί οι γυναίκες παίρνουν βάρος στην εμμηνόπαυση; «Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, και δυστυχώς δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο όπως η ηλικία, η απώλεια μυϊκής μάζας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας καθώς μεγαλώνουμε, αλλά και περισσότερο στρες. Επιπρόσθετα οι ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης επιβαρύνουν την συνολική κατάσταση και τελικά οι γυναίκες βάλλονται από παντού» απαντά η αν. καθηγήτρια dr Emilia Huvinen με την οποία συνεργάζεται η Novo Nordisc με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τις μεταβολές του σωματικού βάρους και, ευρύτερα, της υγείας κατά την εμμηνόπαυση.
Το ygeiamou είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την γυναικολόγο Emilia Huvinen MD, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στο περιθώριο του 62ου EASD στο Μιλάνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ygeiamou είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την γυναικολόγο Emilia Huvinen MD, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στο περιθώριο του 62ου EASD στο Μιλάνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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