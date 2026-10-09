«Στα 50 δεν ωφελεί να νοσταλγούμε το σώμα που είχαμε στα 25» – Μια καθηγήτρια μιλά στο ygeiamou για τα κιλά της εμμηνόπαυσης

Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι γυναίκες για μια πιο ομαλή μετάβαση στην εμμηνόπαυση με καλύτερη διαχείριση τόσο των εξάψεων όσο και της ενοχλητικής πρόσληψης βάρους; Το ygeiamou συνομιλεί με την φινλανδή καθηγήτρια γυναικολογίας dr Emilia Huvinen στο περιθώριο του φετινου EASD στο Μιλάνο