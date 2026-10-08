Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
Όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, επισημαίνει η ΕΟΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει η καθυστέρηση στη διάγνωση σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων ακόμη και όταν πρόκειται για μία κατάσταση που θεωρείται αναστρέψιμη ή αντιμετωπίσιμη.
Έτσι όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, επισημαίνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, που τιμάται φέτος στις 8 Οκτωβρίου.
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Έτσι όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, επισημαίνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, που τιμάται φέτος στις 8 Οκτωβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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