Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, επισημαίνει η ΕΟΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης