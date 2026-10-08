Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
YGEIAMOU.GR
Οφθαλμικές παθήσεις Όραση

Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, επισημαίνει η ΕΟΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης

Όταν η όραση θολώσει, είναι αργά – Το μήνυμα της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
ygeiamou.gr team
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει η καθυστέρηση στη διάγνωση σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων ακόμη και όταν πρόκειται για μία κατάσταση που θεωρείται αναστρέψιμη ή αντιμετωπίσιμη.

Έτσι όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, επισημαίνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, που τιμάται φέτος στις 8 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης