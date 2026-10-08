Καρκίνος μαστού: Δύο νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα – Ο κρίσιμος βιοδείκτης

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν τις δύο νέες εγκρίσεις του FDA που φέρνουν επιπλέον θεραπευτικές επιλογές για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού