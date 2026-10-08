Καρκίνος μαστού: Δύο νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα – Ο κρίσιμος βιοδείκτης
Καρκίνος μαστού: Δύο νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα – Ο κρίσιμος βιοδείκτης
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν τις δύο νέες εγκρίσεις του FDA που φέρνουν επιπλέον θεραπευτικές επιλογές για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, δύο νέες εγκρίσεις του FDA ανέδειξαν τη μετάλλαξη ESR1 σε έναν από τους σημαντικότερους θεραπευτικούς βιοδείκτες στον ορμονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Η πιο πρόσφατη αφορά τον συνδυασμό imlunestrant και abemaciclib και προσθέτει μια νέα επιλογή για ασθενείς με ER-θετικό, HER2-αρνητικό, ESR1-mutated προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού, μετά από εξέλιξη της νόσου μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιταχυνόμενη έγκριση του camizestrant σε συνδυασμό με αναστολέα CDK4/6, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο θεραπευτικό τοπίο. Οι δύο εγκρίσεις δεν αφορούν ακριβώς την ίδια κλινική στιγμή. Αντίθετα, δείχνουν δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μοριακή εξέλιξη του καρκίνου μπορεί πλέον να καθοδηγήσει τη θεραπεία.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιταχυνόμενη έγκριση του camizestrant σε συνδυασμό με αναστολέα CDK4/6, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο θεραπευτικό τοπίο. Οι δύο εγκρίσεις δεν αφορούν ακριβώς την ίδια κλινική στιγμή. Αντίθετα, δείχνουν δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μοριακή εξέλιξη του καρκίνου μπορεί πλέον να καθοδηγήσει τη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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