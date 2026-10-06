Τι ξέρουμε για την πνευμονική πανώλη; Πόσο κινδυνεύουμε από τον «Μαύρο Θάνατο»;



Ο θάνατος εργαζομένης σε ρωσικό ινστιτούτο όπου μελετάται η πανώλη, μετά από εργαστηριακό ατύχημα, έφερε στο προσκήνιο την πνευμονική πανώλη («Μαύρος Θάνατος») και τον τρόπο μετάδοσής της, εγείροντας έντονη ανησυχία.

Η 28χρονη εργαζόμενη στο Ινστιτούτο κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας έχασε τη ζωή της μετά τη θραύση ενός δοκιμαστικού σωλήνα στο εργαστήριο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ασθένειά της προκλήθηκε από κάποιο από τα παθογόνα πάνω στα οποία εργαζόταν.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές και εγείρει ερωτηματικά, μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι ενδέχεται να πέθανε από πνευμονική πανώλη. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 200 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με την 28χρονη, βρίσκονταν υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και αρκετά νοσοκομεία στην περιοχή έκλεισαν και τέθηκαν σε καραντίνα.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr