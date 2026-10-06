Ενεργειακά ποτά: Η περίπτωση του 16χρονου που πέθανε από αρρυθμίες – Τι ανησυχεί τους γιατρούς

Η νέα προειδοποίηση των γιατρών για τα ενεργειακά ποτά φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον θάνατο ενός 16χρονου - Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και έφηβοι