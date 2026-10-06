Ενεργειακά ποτά: Η περίπτωση του 16χρονου που πέθανε από αρρυθμίες – Τι ανησυχεί τους γιατρούς
Ενεργειακά ποτά: Η περίπτωση του 16χρονου που πέθανε από αρρυθμίες – Τι ανησυχεί τους γιατρούς
Η νέα προειδοποίηση των γιατρών για τα ενεργειακά ποτά φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον θάνατο ενός 16χρονου - Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και έφηβοι
Ο Davis Cripe ήταν μόλις 16 ετών όταν κατέρρευσε στο σχολείο του στη Νότια Καρολίνα το 2017. Αν και δεν είχε γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα, εκείνη την ημέρα, είχε καταναλώσει μέσα σε διάστημα λίγων ωρών ένα αναψυκτικό με καφεΐνη, έναν καφέ latte και ένα ενεργειακό ποτό. Λίγο αργότερα παρουσίασε αρρυθμίες και πέθανε. «Του είχαμε πει ότι δεν ήταν υγιεινά. Δεν είχαμε καταλάβει ότι θα μπορούσαν να αποβούν θανατηφόρα», έχει δηλώσει ο πατέρας του.
Ο θάνατος του Davis ήταν ένα σπάνιο περιστατικό, αλλά το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο στις ΗΠΑ, όπου ομάδα γιατρών ζητά να επανεξεταστεί η προώθηση ενεργειακών ποτών στους νέους, μετά και από συμφωνία χορηγίας στον χώρο του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Η ανησυχία τους είναι ότι η σύνδεση αυτών των προϊόντων με αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά την εντύπωση ότι πρόκειται για ποτά κατάλληλα για άσκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο θάνατος του Davis ήταν ένα σπάνιο περιστατικό, αλλά το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο στις ΗΠΑ, όπου ομάδα γιατρών ζητά να επανεξεταστεί η προώθηση ενεργειακών ποτών στους νέους, μετά και από συμφωνία χορηγίας στον χώρο του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Η ανησυχία τους είναι ότι η σύνδεση αυτών των προϊόντων με αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά την εντύπωση ότι πρόκειται για ποτά κατάλληλα για άσκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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