Διαταραχές μνήμης: 4 κατηγορίες φαρμάκων που χρειάζονται επανέλεγχο μετά τα 65 – Τι δείχνει νέα μελέτη
Διαταραχές μνήμης: 4 κατηγορίες φαρμάκων που χρειάζονται επανέλεγχο μετά τα 65 – Τι δείχνει νέα μελέτη
Σχεδόν 3 στους 10 ηλικιωμένους με γνωστικές διαταραχές στις ΗΠΑ λάμβαναν δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα – Οι 4 κατηγορίες που εξέτασαν οι ερευνητές
Ένα φάρμακο που συνταγογραφήθηκε πριν από χρόνια για το άγχος ή την αϋπνία μπορεί να χρειάζεται επανεκτίμηση καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει. Ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται διαταραχές της μνήμης και της σκέψης, η συνέχιση μιας αγωγής απαιτεί προσεκτική στάθμιση του οφέλους και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο δείχνει ότι η συνταγογράφηση φαρμάκων που θεωρούνται δυνητικά ακατάλληλα για ηλικιωμένους με γνωστικές διαταραχές μειώθηκε στις ΗΠΑ μεταξύ 2011 και 2022.
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Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο δείχνει ότι η συνταγογράφηση φαρμάκων που θεωρούνται δυνητικά ακατάλληλα για ηλικιωμένους με γνωστικές διαταραχές μειώθηκε στις ΗΠΑ μεταξύ 2011 και 2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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