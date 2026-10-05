Μουσεία με συνταγή γιατρού: Πώς η τέχνη μπορεί να γίνει σύμμαχος υγείας
Μουσεία με συνταγή γιατρού: Πώς η τέχνη μπορεί να γίνει σύμμαχος υγείας
Από τη Νέα Υόρκη και το Μόντρεαλ έως τις Βρυξέλλες και τη Γαλλία, τα μουσεία αποκτούν έναν νέο, συμπληρωματικό ρόλο στην ευεξία. Τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα για τον ρόλο της τέχνης ως συμπληρωματικής θεραπείας είναι ενδιαφέροντα
Για δεκαετίες, τα μουσεία συνδέονταν κυρίως με την πολιτιστική κληρονομιά, την εκπαίδευση και την τέχνη. Σήμερα, όμως, αποκτούν έναν ακόμη πιθανό ρόλο – στην υγεία και την ψυχολογική ευεξία.
Η νέα αυτή προσέγγιση αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις 18 Ιουνίου 2026, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ υπέγραψαν την κοινή δήλωση «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό – Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη». Η σχέση πολιτισμού και υγείας συμπεριλήφθηκε στις 12 κατευθυντήριες αρχές της. Η λογική δεν είναι ότι η τέχνη μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική ή την κοινωνική φροντίδα. Αντίθετα, εξετάζεται ως συμπληρωματικό στοιχείο ενός ευρύτερου οικοσυστήματος υγείας, εξηγεί στο The Conversation η Maria Elena Buslacchi, κοινωνική ανθρωπολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille.
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Η νέα αυτή προσέγγιση αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις 18 Ιουνίου 2026, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ υπέγραψαν την κοινή δήλωση «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό – Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη». Η σχέση πολιτισμού και υγείας συμπεριλήφθηκε στις 12 κατευθυντήριες αρχές της. Η λογική δεν είναι ότι η τέχνη μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική ή την κοινωνική φροντίδα. Αντίθετα, εξετάζεται ως συμπληρωματικό στοιχείο ενός ευρύτερου οικοσυστήματος υγείας, εξηγεί στο The Conversation η Maria Elena Buslacchi, κοινωνική ανθρωπολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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