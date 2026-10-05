Μουσεία με συνταγή γιατρού: Πώς η τέχνη μπορεί να γίνει σύμμαχος υγείας

Από τη Νέα Υόρκη και το Μόντρεαλ έως τις Βρυξέλλες και τη Γαλλία, τα μουσεία αποκτούν έναν νέο, συμπληρωματικό ρόλο στην ευεξία. Τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα για τον ρόλο της τέχνης ως συμπληρωματικής θεραπείας είναι ενδιαφέροντα