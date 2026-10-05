Πώς επηρεάζουν τα καλά λιπαρά την αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού – Το παράδοξο που αποκαλύπτει έρευνα του Γέιλ
Πώς επηρεάζουν τα καλά λιπαρά την αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού – Το παράδοξο που αποκαλύπτει έρευνα του Γέιλ
Στο μικροσκόπιο των ερευνητών τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα – Πώς συνδέονται με την αντικαρκινική άμυνα και τι χρειάζεται να γνωρίζουμε πριν αλλάξουμε τη διατροφή μας
Πώς επηρεάζουν τα λιπαρά οξέα την ικανότητα του ανοσοποιητικού να αντιμετωπίζει έναν όγκο; Ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale εντόπισαν έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) μπορούν να αμβλύνουν τη δράση κυττάρων που συμμετέχουν στην αντικαρκινική άμυνα.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Signaling και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, εξετάζει τη βιολογία της ανοσολογικής απόκρισης στον καρκίνο, χωρίς να αποδεικνύει ότι η κατανάλωση σχετικών τροφίμων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Signaling και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, εξετάζει τη βιολογία της ανοσολογικής απόκρισης στον καρκίνο, χωρίς να αποδεικνύει ότι η κατανάλωση σχετικών τροφίμων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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