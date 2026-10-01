Ένα ηχηρό «SOS» για την έγκαιρη αναγνώριση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην καρδιά της Αθήνας

Η δράση «Αναγνώρισε το SOS», της πρωτοβουλίας της Boehringer Ingelheim Ελλάς στο μετρό Συντάγματος, ενημέρωσε για τη σύνδεση της υγείας των νεφρών με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο