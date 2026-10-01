Ένα ηχηρό «SOS» για την έγκαιρη αναγνώριση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην καρδιά της Αθήνας
Ένα ηχηρό «SOS» για την έγκαιρη αναγνώριση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην καρδιά της Αθήνας
Η δράση «Αναγνώρισε το SOS», της πρωτοβουλίας της Boehringer Ingelheim Ελλάς στο μετρό Συντάγματος, ενημέρωσε για τη σύνδεση της υγείας των νεφρών με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Τι μπορεί να συνδέει έναν ξαφνικό, έντονο θόρυβο στο μετρό του Συντάγματος με την υγεία της καρδιάς και των νεφρών; Η απάντηση βρίσκεται σε ένα προειδοποιητικό σήμα που συχνά περνά απαρατήρητο.
Την Τρίτη 29/9, θα ήταν ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα έξω από το μετρό του Συντάγματος. Άνθρωποι βιαστικοί, συρμοί που έρχονταν και έφευγαν, η γνώριμη ένταση ενός από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Ωστόσο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, οι ρυθμοί άλλαξαν. Οι δυνατοί ήχοι των κρουστών της πολυμελούς μπάντας Quilombo γέμισαν τον σταθμό, τραβώντας την προσοχή εκατοντάδων επιβατών. Ένας αναπάντεχος «θόρυβος» δημιουργήθηκε στον πιο πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο της πόλης. Και αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος. Να ακουστεί ένα μήνυμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά συχνά παραμένει… σιωπηλό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την Τρίτη 29/9, θα ήταν ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα έξω από το μετρό του Συντάγματος. Άνθρωποι βιαστικοί, συρμοί που έρχονταν και έφευγαν, η γνώριμη ένταση ενός από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Ωστόσο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, οι ρυθμοί άλλαξαν. Οι δυνατοί ήχοι των κρουστών της πολυμελούς μπάντας Quilombo γέμισαν τον σταθμό, τραβώντας την προσοχή εκατοντάδων επιβατών. Ένας αναπάντεχος «θόρυβος» δημιουργήθηκε στον πιο πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο της πόλης. Και αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος. Να ακουστεί ένα μήνυμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά συχνά παραμένει… σιωπηλό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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