Γιατί το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για το ετήσιο check-up – Η παθολόγος εξηγεί
Γιατί το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για το ετήσιο check-up – Η παθολόγος εξηγεί
Η επιστροφή στη ρουτίνα είναι μια ευκαιρία να οργανώσουμε την πρόληψη για όλη την οικογένεια. Η κυρία Όλγα Αμπαρτζίδου, Διευθύντρια Παθολόγος στο Metropolitan Hospital, εξηγεί γιατί ο έλεγχος χρειάζεται να προσαρμόζεται στην ηλικία, το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ατόμο
Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από μια περίοδο που για πολλούς ανθρώπους, είναι πιο χαλαρή. Στις διακοπές συνήθως βελτιώνονται οι συνήθειες διατροφής, ενώ αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση. Η επάνοδος αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης.
Από τα σχολικά θρανία στον οικογενειακό προγραμματισμό
Η εποχή συμπίπτει επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες μπορεί να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένες ιατρικές αξιολογήσεις ή πιστοποιητικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από τα σχολικά θρανία στον οικογενειακό προγραμματισμό
Η εποχή συμπίπτει επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες μπορεί να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένες ιατρικές αξιολογήσεις ή πιστοποιητικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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