Καρδιαγγειακά νοσήματα: Η Ευρώπη επενδύει στην πρόληψη για να μειώσει τους θανάτους
Καρδιαγγειακά νοσήματα: Η Ευρώπη επενδύει στην πρόληψη για να μειώσει τους θανάτους
Η Επιτροπή SANT της ΕΕ προτείνει ενίσχυση της πρόληψης από την παιδική ηλικία, ισότιμη πρόσβαση στις εξετάσεις και καλύτερη οργάνωση της καρδιαγγειακής φροντίδας
*Γράφει ο Ευρωβουλευτής, κ. Νίκος Παπανδρέου
Η πρόσφατη πανδημία της Covid-19 απέδειξε με τον τραγικότερο τρόπο πόσο απροετοίμαστη ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγείας. Μετά από αυτά τα επώδυνα χρόνια τα αρμόδια όργανα αποφάσισαν πως η δημόσια υγεία, η πρόληψη ασθενειών αλλά και η θεραπεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Εξ αυτού του λόγου η SANT αναβαθμίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε Επιτροπή.
Πέραν όμως από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η Covid-19, νοσήματα, τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μιας πανδημίας, οδηγούν στον θάνατο εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πρόσφατη πανδημία της Covid-19 απέδειξε με τον τραγικότερο τρόπο πόσο απροετοίμαστη ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγείας. Μετά από αυτά τα επώδυνα χρόνια τα αρμόδια όργανα αποφάσισαν πως η δημόσια υγεία, η πρόληψη ασθενειών αλλά και η θεραπεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Εξ αυτού του λόγου η SANT αναβαθμίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε Επιτροπή.
Πέραν όμως από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η Covid-19, νοσήματα, τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μιας πανδημίας, οδηγούν στον θάνατο εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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