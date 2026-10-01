Καρδιαγγειακά νοσήματα: Η Ευρώπη επενδύει στην πρόληψη για να μειώσει τους θανάτους

Η Επιτροπή SANT της ΕΕ προτείνει ενίσχυση της πρόληψης από την παιδική ηλικία, ισότιμη πρόσβαση στις εξετάσεις και καλύτερη οργάνωση της καρδιαγγειακής φροντίδας