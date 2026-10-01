Φυσικοθεραπεία: Πού επιτρέπεται και πού όχι – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς
Φυσικοθεραπεία: Πού επιτρέπεται και πού όχι – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς
Δεν αρκεί η ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή για να παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε οποιονδήποτε χώρο, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Με αφορμή περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε ιατρείο από μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ο Π.Σ.Φ. – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά στους χώρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όπως αναφέρει, η φυσικοθεραπεία αποτελεί νομοθετικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία υγείας και δεν αρκεί μόνο το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία να διαθέτει τη νόμιμη ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., είναι και ο χώρος στον οποίο εκτελούνται οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις να είναι χώρος όπου η νομοθεσία επιτρέπει την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
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Όπως αναφέρει, η φυσικοθεραπεία αποτελεί νομοθετικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία υγείας και δεν αρκεί μόνο το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία να διαθέτει τη νόμιμη ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., είναι και ο χώρος στον οποίο εκτελούνται οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις να είναι χώρος όπου η νομοθεσία επιτρέπει την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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