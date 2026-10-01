Φυσικοθεραπεία: Πού επιτρέπεται και πού όχι – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς
YGEIAMOU.GR
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία: Πού επιτρέπεται και πού όχι – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Δεν αρκεί η ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή για να παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε οποιονδήποτε χώρο, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Φυσικοθεραπεία: Πού επιτρέπεται και πού όχι – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς
ygeiamou.gr team
Με αφορμή περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε ιατρείο από μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ο Π.Σ.Φ. – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά στους χώρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως αναφέρει, η φυσικοθεραπεία αποτελεί νομοθετικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία υγείας και δεν αρκεί μόνο το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία να διαθέτει τη νόμιμη ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., είναι και ο χώρος στον οποίο εκτελούνται οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις να είναι χώρος όπου η νομοθεσία επιτρέπει την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης