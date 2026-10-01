Υγιής γήρανση: Η ειδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
YGEIAMOU.GR
Αναστασία Κουτσούρη Υγιής γήρανση

Υγιής γήρανση: Η ειδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη, μιλά στο ygeiamou.gr για την υγιή γήρανση και εξηγεί πώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να διασφαλίσουν υγεία, λειτουργικότητα, αυτονομία και ποιότητα ζωής

Υγιής γήρανση: Η ειδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
Τότα Καρλατήρα
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πόσα από αυτά θα τα ζήσουμε με υγεία, αυτονομία και ποιότητα ζωής.

Η υγιής γήρανση αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακηρύξει τη δεκαετία που διανύουμε ως δεκαετία υγιούς γήρανσης.

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Τότα Καρλατήρα
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