Υγιής γήρανση: Η ειδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη, μιλά στο ygeiamou.gr για την υγιή γήρανση και εξηγεί πώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να διασφαλίσουν υγεία, λειτουργικότητα, αυτονομία και ποιότητα ζωής