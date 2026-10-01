Νοσοκομείο Κιλκίς: Καταγγελίες για φθαρμένα κτίρια με αμίαντο – «Καμπανάκι» για εργαζόμενους και ασθενείς
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Νοσοκομείο Κιλκίς Καταγγελία

Νοσοκομείο Κιλκίς: Καταγγελίες για φθαρμένα κτίρια με αμίαντο – «Καμπανάκι» για εργαζόμενους και ασθενείς

Το νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κιλκίς αναδεικνύουν το πρόβλημα των φθαρμένων κατασκευών αμιαντοτσιμέντου στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με εργαζομένους και ασθενείς να βρίσκονται, όπως υποστηρίζουν, σε κίνδυνο

Νοσοκομείο Κιλκίς: Καταγγελίες για φθαρμένα κτίρια με αμίαντο – «Καμπανάκι» για εργαζόμενους και ασθενείς
ygeiamou.gr team
Καταγγελίες για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών στο Νοσοκομείο Κιλκίς διατυπώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κιλκίς, κάνοντας λόγο για αδράνεια της διοίκησης σχετικά με την παρουσία φθαρμένων κατασκευών αμιαντοτσιμέντου εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει θίξει ξανά το Σωματείο Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πριν από περίπου δέκα ημέρες, 17 εργαζόμενες του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού μεταφέρθηκαν στο κτίριο του πρώην Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, παρά την κατάσταση της στέγης του, η οποία, όπως καταγγέλλεται, αποτελείται από σπασμένες και φθαρμένες αμιαντολαμαρίνες.

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ygeiamou.gr team
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