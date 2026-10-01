Νοσοκομείο Κιλκίς: Καταγγελίες για φθαρμένα κτίρια με αμίαντο – «Καμπανάκι» για εργαζόμενους και ασθενείς

Το νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κιλκίς αναδεικνύουν το πρόβλημα των φθαρμένων κατασκευών αμιαντοτσιμέντου στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με εργαζομένους και ασθενείς να βρίσκονται, όπως υποστηρίζουν, σε κίνδυνο