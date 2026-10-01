9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει

Η ενδυνάμωση του πάνω μέρους του σώματος φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία - Ο personal trainer εξηγεί πώς θα την πετύχουμε