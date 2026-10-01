9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει
9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει
Η ενδυνάμωση του πάνω μέρους του σώματος φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία - Ο personal trainer εξηγεί πώς θα την πετύχουμε
Ένα καλοσχηματισμένο στήθος και μια δυνατή πλάτη βρίσκονται συχνά ψηλά στη λίστα όσων προπονούνται συστηματικά. Μπορεί αυτό να ακούγεται, εκ πρώτης όψεως, σαν καθαρά αισθητικός στόχος, όμως η ενδυνάμωση του πάνω μέρους του σώματος έχει πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο.
Όπως γράφει στην Telegraph ο Matt Roberts, personal trainer, οι μύες του στήθους, της πλάτης και του κορμού συμμετέχουν σε κινήσεις που κάνουμε καθημερινά: όταν σπρώχνουμε μια πόρτα, όταν μεταφέρουμε βάρος – ακόμη και όταν αναπνέουμε.
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Όπως γράφει στην Telegraph ο Matt Roberts, personal trainer, οι μύες του στήθους, της πλάτης και του κορμού συμμετέχουν σε κινήσεις που κάνουμε καθημερινά: όταν σπρώχνουμε μια πόρτα, όταν μεταφέρουμε βάρος – ακόμη και όταν αναπνέουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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