9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει
YGEIAMOU.GR
Αφιέρωμα για την υγεία της καρδιάς 2026 Ενδυνάμωση Έμφραγμα

9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει

Η ενδυνάμωση του πάνω μέρους του σώματος φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία - Ο personal trainer εξηγεί πώς θα την πετύχουμε

9 ασκήσεις στήθους και πλάτης που μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος – Ο personal trainer προτείνει
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα καλοσχηματισμένο στήθος και μια δυνατή πλάτη βρίσκονται συχνά ψηλά στη λίστα όσων προπονούνται συστηματικά. Μπορεί αυτό να ακούγεται, εκ πρώτης όψεως, σαν καθαρά αισθητικός στόχος, όμως η ενδυνάμωση του πάνω μέρους του σώματος έχει πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο.

Όπως γράφει στην Telegraph ο Matt Roberts, personal trainer, οι μύες του στήθους, της πλάτης και του κορμού συμμετέχουν σε κινήσεις που κάνουμε καθημερινά: όταν σπρώχνουμε μια πόρτα, όταν μεταφέρουμε βάρος – ακόμη και όταν αναπνέουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης