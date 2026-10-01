Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65
Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65
Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν τα κρούσματα από Haemophilus influenzae στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ECDC. Τι ρόλο παίζει ο εμβολιασμός και ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ευρωπαϊκής επιτήρησης, το 1996, έφτασαν το 2024 τα δηλωμένα περιστατικά διεισδυτικής νόσου από το βακτήριο Haemophilus influenzae, γνωστό ως αιμόφιλος της ινφλουέντζας.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καταγράφηκαν 5.856 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ), έναντι 5.520 το 2023 και 4.002 το 2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καταγράφηκαν 5.856 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ), έναντι 5.520 το 2023 και 4.002 το 2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα