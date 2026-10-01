Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65

Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν τα κρούσματα από Haemophilus influenzae στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ECDC. Τι ρόλο παίζει ο εμβολιασμός και ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα