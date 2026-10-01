Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65
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ECDC Βακτήρια

Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65

Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν τα κρούσματα από Haemophilus influenzae στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ECDC. Τι ρόλο παίζει ο εμβολιασμός και ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα

Ρεκόρ κρουσμάτων από βακτήριο στην Ευρώπη – Πιο ευάλωτα τα βρέφη και οι άνω των 65
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ευρωπαϊκής επιτήρησης, το 1996, έφτασαν το 2024 τα δηλωμένα περιστατικά διεισδυτικής νόσου από το βακτήριο Haemophilus influenzae, γνωστό ως αιμόφιλος της ινφλουέντζας.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καταγράφηκαν 5.856 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ), έναντι 5.520 το 2023 και 4.002 το 2022.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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