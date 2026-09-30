Η γονιμότητα και πώς να ενισχυθεί, στο επίκεντρο του PMOS/PCOS
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Γονιμότητα Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Η γονιμότητα και πώς να ενισχυθεί, στο επίκεντρο του PMOS/PCOS

Το 70% των υπογόνιμων γυναικών είναι γυναίκες με PMOS/PCOS. Τι μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα σε αυτές τις γυναίκες; Ο Γεώργιος Ιωαννίδης, μαιευτήρας – γυναικολόγος, δίνει έμφαση στην κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας του σώματος των γυναικών με PMOS/ PCOS και τον πιθανό υποστηρικτικό ρόλο της ινοσιτόλης

Η γονιμότητα και πώς να ενισχυθεί, στο επίκεντρο του PMOS/PCOS
ygeiamou.gr team
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*Γράφει ο Γεώργιος Ιωαννίδης, Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Διευθυντής του Γυναικολογικού Κέντρου Αναπαραγωγής GONIMOTIS, Αντιπρόεδρος της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Τον Σεπτέμβριο μετά τις διακοπές και την ξεκούραση, ξεκινάει ο προγραμματισμός για την επαναφορά σε πρότερους ρυθμούς, αλλά και για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η επίσκεψη στον γυναικολόγο σ’ ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών καταλήγει στη διάγνωση με Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο (PMOS)/ Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), η οποία συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μια μεγάλη, εσωτερική ανησυχία: «Θα μπορέσω να γίνω μητέρα;».

Το PMOS/PCOS αποτελεί, πράγματι, τη συχνότερη αιτία υπογονιμότητας λόγω ανωορρηξίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με αδυναμία τεκνοποίησης. Με τη σωστή και ολιστική προσέγγιση, η ωορρηξία μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως και το όνειρο της μητρότητας να γίνει πραγματικότητα.

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ygeiamou.gr team
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