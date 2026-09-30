Η γονιμότητα και πώς να ενισχυθεί, στο επίκεντρο του PMOS/PCOS

*Γράφει ο, Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Διευθυντής του Γυναικολογικού Κέντρου Αναπαραγωγής GONIMOTIS, Αντιπρόεδρος της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑΤονμετά τις διακοπές και την ξεκούραση, ξεκινάει ο προγραμματισμός για την επαναφορά σε πρότερους ρυθμούς, αλλά και για τις απαραίτητες. Η επίσκεψη στον γυναικολόγο σ’ ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών καταλήγει στη διάγνωση μεη οποία συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μια μεγάλη, εσωτερική ανησυχία:Το PMOS/PCOS αποτελεί, πράγματι, τη, όμως σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με αδυναμία τεκνοποίησης. Με τη σωστή και ολιστική προσέγγιση, η ωορρηξία μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως και το όνειρο της μητρότητας να γίνει πραγματικότητα.Διαβάστε περισσότερα στο