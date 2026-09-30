Η Ευρώπη θα χρειαστεί ακόμη 1 εκατ. εργαζομένους στην υγεία έως το 2034 – Γιατί οι ελλείψεις επιμένουν
YGEIAMOU.GR
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιατρικό Προσωπικό

Η Ευρώπη θα χρειαστεί ακόμη 1 εκατ. εργαζομένους στην υγεία έως το 2034 – Γιατί οι ελλείψεις επιμένουν

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού έως το 2034, ενώ ο ΠΟΥ καταγράφει τη διπλή πίεση από τη γήρανση ασθενών και εργαζομένων

Η Ευρώπη θα χρειαστεί ακόμη 1 εκατ. εργαζομένους στην υγεία έως το 2034 – Γιατί οι ελλείψεις επιμένουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Περισσότεροι ηλικιωμένοι χρειάζονται φροντίδα, ενώ σημαντικό μέρος των γιατρών και των νοσηλευτών πλησιάζει στη συνταξιοδότηση. Για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, αυτή η διπλή δημογραφική πίεση κάνει την κάλυψη των κενών ολοένα δυσκολότερη: ακόμη και όταν το προσωπικό αυξάνεται, οι ανάγκες μπορεί να μεγαλώνουν ταχύτερα.

Την πρόκληση αποτυπώνουν τόσο η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το υγειονομικό δυναμικό όσο και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στελέχωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης