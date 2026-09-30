Η Ευρώπη θα χρειαστεί ακόμη 1 εκατ. εργαζομένους στην υγεία έως το 2034 – Γιατί οι ελλείψεις επιμένουν
Η Ευρώπη θα χρειαστεί ακόμη 1 εκατ. εργαζομένους στην υγεία έως το 2034 – Γιατί οι ελλείψεις επιμένουν
Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού έως το 2034, ενώ ο ΠΟΥ καταγράφει τη διπλή πίεση από τη γήρανση ασθενών και εργαζομένων
Περισσότεροι ηλικιωμένοι χρειάζονται φροντίδα, ενώ σημαντικό μέρος των γιατρών και των νοσηλευτών πλησιάζει στη συνταξιοδότηση. Για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, αυτή η διπλή δημογραφική πίεση κάνει την κάλυψη των κενών ολοένα δυσκολότερη: ακόμη και όταν το προσωπικό αυξάνεται, οι ανάγκες μπορεί να μεγαλώνουν ταχύτερα.
Την πρόκληση αποτυπώνουν τόσο η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το υγειονομικό δυναμικό όσο και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στελέχωσης.
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Την πρόκληση αποτυπώνουν τόσο η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το υγειονομικό δυναμικό όσο και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στελέχωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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