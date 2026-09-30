Οι 3 αριθμοί που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της υγείας μας

Από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Know Your Numbers» έως το ελληνικό «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το μήνυμα είναι κοινό: η γνώση των αριθμών της καρδιάς μας είναι ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα για να θωρακίσουμε την υγεία μας