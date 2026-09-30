Οι 3 αριθμοί που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της υγείας μας
Οι 3 αριθμοί που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της υγείας μας
Από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Know Your Numbers» έως το ελληνικό «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το μήνυμα είναι κοινό: η γνώση των αριθμών της καρδιάς μας είναι ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα για να θωρακίσουμε την υγεία μας
Δεν καπνίζετε, δεν λαχανιάζετε στις σκάλες και δεν έχετε κανένα σύμπτωμα που να σας ανησυχεί – αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα είναι καλά. Η αρτηριακή πίεση μπορεί να είναι αυξημένη χωρίς να το γνωρίζετε, η χοληστερόλη να επιβαρύνει αθόρυβα τα αγγεία και το σάκχαρο να έχει αρχίσει να ανεβαίνει χωρίς ακόμη να έχει εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα. Τρεις απλές μετρήσεις – σε πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο- μπορούν ωστόσο να αποκαλύψουν παράγοντες κινδύνου που συχνά παραμένουν «σιωπηλοί» για χρόνια και να δώσουν την ευκαιρία για έγκαιρη παρέμβαση, πριν ένα πρόβλημα υγείας εκδηλωθεί με σοβαρό τρόπο.
Στο επίκεντρο της φετινής ευρωπαϊκής δράσης πρόληψης βρίσκεται η πρωτοβουλία «Know Your Numbers» – «Γνώρισε τους αριθμούς σου». Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προληπτικού Ελέγχου (EU Screening Week), με έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής καλούνται οι πολίτες να ελέγξουν τους «βασικούς αριθμούς» της καρδιάς και να συζητήσουν τα αποτελέσματα με επαγγελματία υγείας. Εντάσσεται στην ευρωπαϊκή καμπάνια Know Your Numbers και στο EU Safe Hearts Plan, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο επίκεντρο της φετινής ευρωπαϊκής δράσης πρόληψης βρίσκεται η πρωτοβουλία «Know Your Numbers» – «Γνώρισε τους αριθμούς σου». Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προληπτικού Ελέγχου (EU Screening Week), με έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής καλούνται οι πολίτες να ελέγξουν τους «βασικούς αριθμούς» της καρδιάς και να συζητήσουν τα αποτελέσματα με επαγγελματία υγείας. Εντάσσεται στην ευρωπαϊκή καμπάνια Know Your Numbers και στο EU Safe Hearts Plan, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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