Φαρμακοποιοί: Η πρόληψη βοηθά την καρδιά να χτυπά κάθε στιγμή

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προτείνουν τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου πρόληψης με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων φαρμακοποιών, σε συνεργασία με γιατρούς