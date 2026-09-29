Φαρμακοποιοί: Η πρόληψη βοηθά την καρδιά να χτυπά κάθε στιγμή
YGEIAMOU.GR
Αφιέρωμα για την υγεία της καρδιάς 2026 Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)

Φαρμακοποιοί: Η πρόληψη βοηθά την καρδιά να χτυπά κάθε στιγμή

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προτείνουν τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου πρόληψης με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων φαρμακοποιών, σε συνεργασία με γιατρούς

Φαρμακοποιοί: Η πρόληψη βοηθά την καρδιά να χτυπά κάθε στιγμή
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς που είναι αύριο 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσιάζουν κοινό κοινωνικό μήνυμα. Με το σύνθημα «Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή», το spot καλεί τον πολίτη να φροντίζει την καρδιά του με κίνηση και να απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας «Μίλησε με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σου, η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα».

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέονται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής άσκησης. Η έγκαιρη ενημέρωση, ο προληπτικός έλεγχος, η αναγνώριση των ενδείξεων που απαιτούν ιατρική αξιολόγηση και η προσήλωση στη θεραπεία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου.

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ygeiamou.gr team
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