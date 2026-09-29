ΣΦΕΕ: Οι βασικοί δείκτες που φροντίζουν την καρδιά μας
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Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς ΣΦΕΕ

ΣΦΕΕ: Οι βασικοί δείκτες που φροντίζουν την καρδιά μας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, ο ΣΦΕΕ τονίζει τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου βασικών δεικτών υγείας, όπως η πίεση, η χοληστερόλη και το σάκχαρο

ΣΦΕΕ: Οι βασικοί δείκτες που φροντίζουν την καρδιά μας
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) μέσω της Πλατφόρμας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων των μελών του καλούν τους πολίτες να εντάξουν την πρόληψη στην καθημερινότητά τους. Η φροντίδα της καρδιάς μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση: να γνωρίζουμε τους βασικούς δείκτες της υγείας μας και να συζητούμε με επαγγελματία υγείας τι σημαίνουν για εμάς.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2026, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς προβάλλει το μήνυμα «Don’t Miss a Beat» («Μη χάσεις τον παλμό»), υπενθυμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης των πιθανών ενδείξεων καρδιαγγειακής νόσου και της έγκαιρης φροντίδας της καρδιαγγειακής υγείας.

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ygeiamou.gr team
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