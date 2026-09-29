ΣΦΕΕ: Οι βασικοί δείκτες που φροντίζουν την καρδιά μας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, ο ΣΦΕΕ τονίζει τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου βασικών δεικτών υγείας, όπως η πίεση, η χοληστερόλη και το σάκχαρο