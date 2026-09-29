Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ
Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ
Μια δεξιότητα που μπορεί να χρειαστεί στο σπίτι, στη δουλειά, στον δρόμο. Τι είναι η ΚΑΡΠΑ, γιατί είναι τόσο σημαντική και πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί
*Γράφει ο κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, διασώστης και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Η ΚΑΡΠΑ είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες πρώτων βοηθειών που μπορεί να αποκτήσει κάθε άνθρωπος. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο – κυριολεκτικά.
Σκέψου ένα απλό, καθημερινό σενάριο: Βρίσκεσαι στην παραλία, απολαμβάνεις τη θάλασσα, και ξαφνικά κάποιος δίπλα σου χάνει τις αισθήσεις του ή ανασύρεται από το νερό χωρίς να αναπνέει. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, αυτό που θα συμβεί εξαρτάται από έναν άνθρωπο: Αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ΚΑΡΠΑ είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες πρώτων βοηθειών που μπορεί να αποκτήσει κάθε άνθρωπος. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο – κυριολεκτικά.
Σκέψου ένα απλό, καθημερινό σενάριο: Βρίσκεσαι στην παραλία, απολαμβάνεις τη θάλασσα, και ξαφνικά κάποιος δίπλα σου χάνει τις αισθήσεις του ή ανασύρεται από το νερό χωρίς να αναπνέει. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, αυτό που θα συμβεί εξαρτάται από έναν άνθρωπο: Αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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