Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ
YGEIAMOU.GR
Αφιέρωμα για την υγεία της καρδιάς 2026 Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς ΚΑΡΠΑ Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ

Μια δεξιότητα που μπορεί να χρειαστεί στο σπίτι, στη δουλειά, στον δρόμο. Τι είναι η ΚΑΡΠΑ, γιατί είναι τόσο σημαντική και πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί

Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, διασώστης και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η ΚΑΡΠΑ είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες πρώτων βοηθειών που μπορεί να αποκτήσει κάθε άνθρωπος. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο – κυριολεκτικά.

Σκέψου ένα απλό, καθημερινό σενάριο: Βρίσκεσαι στην παραλία, απολαμβάνεις τη θάλασσα, και ξαφνικά κάποιος δίπλα σου χάνει τις αισθήσεις του ή ανασύρεται από το νερό χωρίς να αναπνέει. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, αυτό που θα συμβεί εξαρτάται από έναν άνθρωπο: Αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης