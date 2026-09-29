Μια ζωή μπορεί να εξαρτάται από εσένα – Γιατί αξίζει να μάθεις ΚΑΡΠΑ

Μια δεξιότητα που μπορεί να χρειαστεί στο σπίτι, στη δουλειά, στον δρόμο. Τι είναι η ΚΑΡΠΑ, γιατί είναι τόσο σημαντική και πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί