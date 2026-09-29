Πότε να γίνεται η «δύσκολη» προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων και ωοθηκών σε περίπτωση καρκίνου

Μελέτη σε 5.713 γυναίκες με παραλλαγές BRCA1/2 υπολογίζει τον κίνδυνο όσο καθυστερεί η επέμβαση. Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των δύο γονιδίων και το δίλημμα της πρόωρης εμμηνόπαυσης