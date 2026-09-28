Κουνούπια εναντίον… κουνουπιών: Το πείραμα της Λισαβόνας με 30.000 στείρα αρσενικά έντομα
Κουνούπια εναντίον… κουνουπιών: Το πείραμα της Λισαβόνας με 30.000 στείρα αρσενικά έντομα
Δεν τσιμπούν και δεν αφήνουν απογόνους: Πώς η απελευθέρωσή τους μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του ασιατικού κουνουπιού-τίγρη που εντοπίζεται και στην Ελλάδα
Περισσότερα κουνούπια σήμερα, λιγότερα στο μέλλον: Αυτή είναι η λογική πίσω από ένα πειραματικό πρόγραμμα στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με το Euronews, 30.000 στείρα αρσενικά κουνούπια επρόκειτο να απελευθερωθούν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Αλβαλάντε της πορτογαλικής πρωτεύουσας, στο πλαίσιο έρευνας για τον περιορισμό του ασιατικού κουνουπιού τίγρης.
Πρόκειται για έντομα του είδους «Aedes albopictus», τα οποία δεν τσιμπούν, καθώς είναι αρσενικά, και έχουν υποβληθεί σε στείρωση ώστε το ζευγάρωμά τους με θηλυκά να μην παράγει απογόνους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχαν προηγηθεί απελευθερώσεις συνολικά 60.000 κουνουπιών στην Πορτογαλία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για έντομα του είδους «Aedes albopictus», τα οποία δεν τσιμπούν, καθώς είναι αρσενικά, και έχουν υποβληθεί σε στείρωση ώστε το ζευγάρωμά τους με θηλυκά να μην παράγει απογόνους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχαν προηγηθεί απελευθερώσεις συνολικά 60.000 κουνουπιών στην Πορτογαλία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα