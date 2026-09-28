Κουνούπια εναντίον… κουνουπιών: Το πείραμα της Λισαβόνας με 30.000 στείρα αρσενικά έντομα

Δεν τσιμπούν και δεν αφήνουν απογόνους: Πώς η απελευθέρωσή τους μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του ασιατικού κουνουπιού-τίγρη που εντοπίζεται και στην Ελλάδα