Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η υγεία της καρδιάς «χτυπά» στην πρόληψη

Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα από υγιεινές συνήθειες και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τονίζει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας